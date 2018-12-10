بـ4 ألوان.. التعليم تكشف عن استمارة تقييم الصف الأول الابتدائي- صور



كتبت- ياسمين محمد:

أتاحت وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الإلكتروني دليل المعلم لتعبئة استمارة التقييم للصف الأول الابتدائي، في إطار تطبيق نظام التعليم الجديد "تعليم 2.0".

وأوضحت الوزارة، أنها تهدف إلى بناء الشخصية المصرية من خلال إكساب الطلاب مجموعة من المهارات الحياتية، والمهارات التأسيسية للغات "العربية والأجنبية" والرياضيات، دون إغفال المعارف والقيم الضرورية، ولهذا جرى تغيير أسلوب التقييم في الصف الأول الابتدائي؛ للانتقال من ثقافة الاختبارات التنافسية إلى ثقافة التقييم التكويني المستمر.

ويهدف نظام التقييم الجديد إلى الوقوف على مدى اكتساب المتعلم للمهارات من خلال مقارنته بنفسه لا بغيره؛ لأن مقارنة المتعلم بغيره تنقل المناخ الصفي من التعاون إلى التنافس ومن الجماعية إلى الفردية.

ولتجنب مثل هذه المشكلات، نقلت الوزارة في تقييم مستويات التلاميذ، من إصدار أحكام أو إعطاء درجات، إلى التقييم من خلال الألوان التي تعطي دلالات محددة للمعلم وولي الأمر.

- وجاءت ألوان التقييم كالتالي: اللون الأحمر "أقل من التوقعات"، أي أن المتعلم لم يتمكن من اكتساب كثر من المهارات المستهدفةن وهذا يعني أنه يحتاج إلى كثير من الدعم من قبل المعلم وولي الأمر.

- اللون الأصفر "يلبي التوقعات أحيانًا"، وهذا يعني أن المتعلم يمتلك نقاطًا إيجابية حيث اكتسب بعضًا من المهارات المستهدفة إلا أنه يحتاج لمزيد من الدعم للتغلب على النقاط السلبية.

- اللون الأخضر "يلبي التوقعات"، وهذا يعني أن المتعلم اكتسب جميع المهارات المستهدفة.

- اللون الأزرق "يفوق التوقعات"، وهذا يعني أنه وظف مااكتسبه من مهارات في إظهار نواتج إبداعية تمثل مؤشرات للنبوغ.

وأوضحت الوزارة أن معلمي الصف الأول الابتدائي يمكنهم كتابة عبارات تصف مستوى المتعلم، من تعبيراتهم ومفرداتهم الخاصة، دون التقيد تمامًا بما ورد في نموذج التقييم، وعند ملء الاستمارة النهائية للتقييم، تخلص جميع العبارات الوصفية الخاصة بكل ممادة بمجالات الدراسة إلى عبارة عامة واحدة تصف مستوى المتعلم وتعكس أحد أولنا التقييم الأربعة "الأحمر، الأصفر، الأخضر، الأصفر".

وأطلقت وزارة التربية والتعليم، اعتبارًا من العام الدراسي الحالي 2018/2019، نظامًا تعليميًا جديدًا "تعليم 2.0"، يبدأ بطلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويستهدف تكوين شخصية الطلاب وصقله بمهارات القرن الواحد والعشرين، بعيدًا عن أسلوب الحفظ والتلقين الذي اعتمد عليه التعليم المصري طوال السنوات الماضية.

ولا يدخل الطلاب بنظام التعليم الجديد، أي امتحانات طوال السنوات الثلاث الأولى بالصف بالمرحلة الابتدائية، وتعتمد الوزارة على أسلوب التقييمات الملونة لتحديد المهارات التي نجح الطلاب في اكتسابها.