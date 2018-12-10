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لأول مرة.. "الحجر الزراعي" يدشن منظومة تكويد للمزارع الجديدة

02:24 ص الإثنين 10 ديسمبر 2018
لأول مرة.. "الحجر الزراعي" يدشن منظومة تكويد للمزارع الجديدة

ارشيفية

كتب - أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، عن إقرار منظومة تكويد جديدة تحت إشراف الحجر الزراعي، لافتًا إلى أن المنظومة الجديدة لا تقتصر على محاصيل محددة بل تشمل كافة المحاصيل الزراعية.

وقال العطار في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن المنظومة الجديدة ستشمل توحيد معايير الأمان الخاصة بإنتاج المحاصيل البستانية من الخضروات والفاكهة، فضلاً عن توفر كافة البيانات الخاصة بالمزارع وكمية الإنتاج.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، أن تكويد مزارع الإنتاج الزراعي يضمن تنفيذ ممارسات زراعية سليمة من قبل أصحاب المزارع والمصادرين، موضحًا أن المخالف سوف يتعرض للحظر ووقف التصدير لمدة عام.

وأكد أن "منظومة التكويد" توفر إنتاج غذاء آمن سواء للاستهلاك المحلي أو لعمليات التصدير.​

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