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    ممر خاص بجوازات مطار القاهرة لمواطني دول الاتحاد الأفريقي

    05:55 م السبت 01 ديسمبر 2018
    ممر خاص بجوازات مطار القاهرة لمواطني دول الاتحاد الأفريقي

    مطار القاهرة الدولي

    القاهرة - أ ش أ:

    قامت السلطات المصرية بوضع لافتات خاصة بمواطني دول الاتحاد الأفريقي بمطار القاهرة، وذلك تنفيذاً لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص ممر خاص بالجوازات لمواطني دول الاتحاد الأفريقي بالمطار في إطار المعاملة التفضيلية للأشقاء الأفارقة.

    وذكرت وزارة الخارجية - فى بيان صحفي اليوم السبت- أن هذا الإجراء يأتي لتسهيل إجراءات الدخول الخاصة بمواطني الدول الأفريقية، تعبيراً عن قيم التضامن الأفريقي، والحرص المصري على تعزيز عملية الاندماج مع الأشقاء الأفارقة على مختلف المستويات.

    جدير بالذكر، أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توجيه الرئيس في هذا الصدد برئاسة وزارة الخارجية، وعضوية عدد من الجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها سلطات الطيران المدني، حيث حرصت السلطات المصرية على تقديم تلك التسهيلات إيذانا ببدء سلسلة من الاجتماعات الأفريقية التي ستستضيفها مصر خلال شهر ديسمبر 2018، فضلا عن بدء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في فبراير 2019.

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    مصر مطار القاهرة الدولي دول الاتحاد الأفريقي وزارة الخارجية

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