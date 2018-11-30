تكريم شرف ومحلب و3 وزراء في حفل "المهندس المدني"

كتب- أحمد مسعد:

تصوير-هاني رجب:

كرمت نقابة المهندسين، عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين في حفل "يوم تفوق المهندس المدني" الذي نظمته بجامعة القاهرة.

وكرم المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، كلاً من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، والمهندس هشام عرفات وزير النقل، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، واللواء أمير سيد أحمد حسن مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمشروعات، والدكتور السيد تاج الدين عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة.