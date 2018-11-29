11 محافظة.. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل المرحلة الثانية لـ"100 مليون صحة"

كتب- محمد غايات:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن المرحلة الثانية من مبادرة "100 مليون صحة"، تشمل 11 محافظة هي القاهرة، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، والأقصر، تبدأ أول ديسمبر وحتى فبراير 2019، ثم المرحلة الثالثة من مارس إلى أبريل.

وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الخميس، أنه جاري الآن الانتهاء من المرحلة الأولى، والتى شملت 9 محافظات خلال الفترة من أكتوبر حتى نهاية نوفمبر الجاري، والمستهدف أن يصل عدد المواطنين المقرر إجراء المسح لهم إلى أكثر من 20 مليون مواطن، من خلال نحو 1877 نقطة على مستوى تلك المحافظات، بالإضافة إلى نقاط المسح المتحركة بالقاهرة والتي تبلغ نحو 857 نقطة مسح، بإجمالي فرق طبية تصل إلى 6486 فرقة.

وأضافت زايد، أنه بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، تبدأ خطة الوزارة الخاصة بمسح فيروس "سي" لطلبة المدارس، والتي تستهدف إجراء مسح طبي للتشخيص المبكر وعلاج المصابين بفيروس "سي" لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بجميع فئاتهما، على أن يتم تنفيذ تلك الخطة على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تبدأ مع مطلع شهر ديسمبر 2018، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، وتستهدف نحو 1.2 مليون طالب، في أكثر من 2000 مدرسة على مستوى محافظات (الأسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح، جنوب سيناء، القليوبية، الفيوم، أسيوط، دمياط، بورسعيد)، من خلال 380 فريق عمل طبي.

وأوضحت الوزيرة، أن أكثر المحافظات المصابة كانت الفيوم ودمياط، مشيرة إلى أن محافظات الحضر بها إصابات السكر أعلى من فيروس سي، كما أن أكثر الفئات إقبالاً هي الشباب.

وأوضحت زايد أن نسبة الإصابة في فيروس سي بين الشباب أقل من الأعمار أكثر من 55 عامًا، مؤكدة استخدام أجهزة تحاليل عالية القدرة بطاقة 1000 حالة يوميا.

ولفتت الوزيرة إلى أن انتشار فيروس سي في مصر كان بسبب الحقن المستخدمة في الماضي وانتشار العدوى بانتقال الدم، منوهة إلى أن إجراء المسح والعلاج في نفس التوقيت يؤدي للحد وحصر المرض في الوقت ذاته .