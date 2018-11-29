وزير التعليم: لم نحدد المواعيد النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لأولى ثانوي

كتبت- ياسمين محمد:

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تساؤلات بعض أولياء الأمور، عن موعد عقد امتحاني الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي، واللذين يحتسب أعلاهما للطلاب لانتقاله للصف الثاني الثانوي.

وجاء السؤال على مجموعة "أدعم طارق شوقي" عبر تطبيق "واتس آب": "إزاي آخر امتحانين لأولى ثانوي هيكونوا في مايو ويونيو، خاصة إن يونيو فيه امتحانات الثانوية العامة، وقبلها الدبلومات".

وقال الوزير: "لم يتم تحديد المواعيد، ولكن المقصود أن الطلاب سيؤدون امتحانين في نهاية الفصل الدراسي الثاني، وسنعلن هذا لاحقًا".

وقررت وزارة التربية والتعليم عقد امتحانين تجريبيين لطلاب الصف الأول الثانوي، إحداهما في يناير المقبل، والثاني في مارس، بهدف تدريبهم على الصياغة الجديدة للأسئلة في إطار تطبيق نظام التقييم الجديد.

وفي نهاية الفصل الدراسي الثاني، يعقد امتحانان آخران، يحتسب للطلاب درجة الأعلى منهما للانتقال للصف الثاني الثانوي.