"التموين" توضح.. هل يمكن تحديث بيانات البطاقات بعد انتهاء المهلة؟

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن باب التظلمات متاح لمن تخلفوا عن تحديث بيانات البطاقات التموينية خلال المهلة المقررة التي انتهت في الـ7 من نوفمبر الجاري، ولا يقتصر على من حدثوا بياناتهم خلال المهلة وتعرضوا للحذف بشكل خاطئ أو عدم التحديث.

وأضاف مدكور، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أنه يجب على كافة المواطنين ممن تخلفوا عن تحديث بيانات بطاقاتهم أو تعرضوا للحذف غير المقصود، التوجه إلى أحد مكاتب التموين لتحديث بيانات بطاقاتهم - إن كانت تحمل أخطاء - في حالة التخلف أو تقديم تظلم في حالات أخرى.

وأكد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، أن استمارة تحديث بيانات البطاقات متاحة بكافة المكاتب، على أن يتم إرفاق الطلب أو التظلم بصور من الأرقام القومية لصاحب البطاقة وكافة الأفراد المقيدين عليها، فضلًا عن تسجيل الطلب برقم هاتف محمول مسجل ببيانات صاحب البطاقة التموينية أو أحد الأفراد المقيدين عليها.

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