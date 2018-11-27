وزيرة التضامن: إحالة أكثر من 50 موظفًا إلى النيابة تلاعبوا في "تكافل وكرامة"

كتب- أحمد علي:

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أحالت 50 موظفًا إلى النيابة العامة؛ بسبب مخالفات والتلاعب في الأوراق المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة فضلا عن معاقبة عدد من الموطنين الذين قدموا بيانات مزورة وغير صحيحة.

جاء ذلك ردا على طلب الإحاطة الذي عرضه النائب مجدي ملاك، بأن هناك تلاعبًا من قبل موظفي الوزارة في معاش تكافل وكرامة وأنه يمتلك فيديو يرصد موظف يتقاضى رشوة من مواطن من أجل المعاش.