فريق "MSP" بجامعة القاهرة يبدأ دورته الثامنة لتعليم الطلاب

كتب- محمد قاسم:

بدأ فريق "MSP Tech Club" الطلابي في كلية حاسبات ومعلومات جامعة القاهرة، دورته الثامنة لتعليم الطلاب وتنظيم ورش عمل لهم في البرمجة وإدارة المشروعات، مجانًا بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت العالمية".

وقال الطالب أسامة محمد عضو الفريق، إن الفريق تأسس عام 2011، ويساعد كل عام حوالي 200 طالب في الحصول على خبرات عن طريق تنظيم 4 ورش عمل لهم في مجالات مختلفة.

وأضاف أسامة لـ"مصراوي"، أن أولى ورش العمل التي يقدمها النشاط هي تعليم الطلاب كيفية تصميم المواقع وهو المجال الأكثر انتشارًا في الآونة الأخيرة، حيث يتعلم الطلاب لغات البرمجة التي تساعده على إنشاء الموقع الخاص به.

أمّا عن مجال التسويق، يقدم النشاط، ورشة التسويق مسئولة عن تعليم الطالب مبادئ التسويق، وكيفية عمل أبحاث تسويقية وكل ما يحتاج إليه الشاب لإنشاء مشروعه الخاص والنهوض به.

فيما تأتي الورشة الأخيرة عن "التصميم التفاعلي" والتي تقوم بتعليم الطلاب تصميم الجرافيك، وتصميم "UI/UX"، والتطبيق عليهم.

ولفت أسامة، أن الفريق غالبية أعضائه من الطلاب وسبق وأن حصل الفريق على جائزة أفضل نادي تكنولوجي عام 2012/2013 من شركة "مايكروسوفت"، مؤكدًا أن هدف الفريق الرئيسي هو الحدّ من الفجوة بين الدراسة وسوق العمل ، وورش العمل تكون متاحة لجميع الطلاب من جميع الكليات والجامعات.

وأشار إلى أن الفريق استقبل عدد من الطلاب وأجرى مقابلات معهم لتصفيتهم واختيار 200 طالبًا مطلع الشهر الجاري على أن يخوضوا ورش العمل بدءًا من الشهر المقبل.​