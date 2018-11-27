اليوم.. الجلسة العامة للبرلمان تبحث 15 طلب إحاطة وأسئلة لرئيس الحكومة

(مصراوي):

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، مناقشة 15 طلب إحاطة وأسئلة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن إجراءات تنمية الصناعة وتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل وتطوير المنتج المحلي للحد من الاستيراد.

في سياق متصل، تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، اجتماعا لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال مديونيات المتعثرين لدي البنك الزراعي المصري، وطلبات الإحاطة المقدمة، بشأن المطالبة بجدولة ديون المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري لإيقاف تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضدهم.

هذا فيما تبحث اللجنة التشريعية بمجلس النواب، طلبًا من النائب العام برفع الحصانة عن البرلماني رئيس نادي الزمالك.

وقال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة في تصريحات لـ"مصراوي"، إنها ستجتمع بكامل أعضائها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لبحث طلب رفع الحصانة، مؤكدًا أنه لا يمكن إصدار أحكام مسبقة قبل عرض الأمر على اللجنة سواء بقبول أو رفض رفع الحصانة.