انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، في منتصف تعاملات الخميس 4-6-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4405 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5665 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6610 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7555 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 52880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 75550 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 234960 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 377750 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.80% إلى نحو 4470 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.