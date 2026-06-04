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إسرائيل تعلن افتتاح أول سفارة إسرائيلية في سلوفينينا

كتب : وكالات

08:50 م 04/06/2026 تعديل في 08:57 م

وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر

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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، افتتاح أول سفارة لإسرائيل في العاصمة السلوفينية ليوبليانا.

وقال ساعر، في بيان اليوم الخميس: "يسعدني أن أعلن أن إسرائيل ستفتتح أول سفارة لها على الإطلاق في ليوبليانا".

وأكد أن السفارة الإسرائيلية "أكثر من مجرد بعثة دبلوماسية"، مضيفاً أنها "بيان للصداقة والحوار والإيمان المشترك بالحرية والديمقراطية والأمن".

وأشار ساعر إلى أن هذه الخطوة تمثل فصلاً جديداً في العلاقات بين إسرائيل وسلوفينيا، موضحاً أنه "بعد سنوات من عداء الحكومة السابقة، لدينا الآن فرصة لإعادة بناء وتعزيز وتعميق شراكة حقيقية".

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جدعون ساعر السفارة الإسرائيلية إسرائيل الخارجية الإسرائيلية دولة ليوبليانا

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