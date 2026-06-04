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سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الخميس

كتب : ميريت نادي

09:43 ص 04/06/2026

سعر الذهب

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ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الخميس 4-6-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4410 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5670 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6615 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7560 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 52920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 75600 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 235116 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 378000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.


سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.04% إلى نحو 4480 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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سعر الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

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