أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك نمواً متسارعاً ومستداماً في العلاقات الثنائية بين مصر وسويسرا، حيث تعد جزءاً فاعلاً ومحورياً في نسيج الاقتصاد الوطني؛ عبر مساهمة الشركات السويسرية في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وضخ الاستثمارات، وخلق فرص عمل مستدامة تدفع عجلة التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي الذي نظمته غرفة التجارة السويسرية لعام 2026، وفق بيان للغرفة اليوم.

وجدد الوزير تأكيده لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين بأن الدولة المصرية تضع تمكينه على رأس أولوياتها، وتؤمن بيقين راسخ بأنه المحرك الرئيسي للنمو، والابتكار، وبناء اقتصاد مستدام.

وفي نسخة هذا العام من الحفل، استضافت غرفة التجارة السويسرية في مصر الدكتور يوسف بطرس غالي، الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، باعتباره الشخصية المكرّمة لهذا العام.

وتم منحه جائزة غرفة التجارة السويسرية في مصر للقيادة المتميزة تقديرًا لإسهاماته البارزة في رسم السياسات الاقتصادية والإصلاح المالي في مصر خلال فترة توليه وزارة المالية.

وقال الدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر، إن هذه الشراكة شهدت زخمًا إضافيًا من خلال انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة في برن، والمنتدى الاقتصادي المصري السويسري هنا في القاهرة.

وأكد كمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، فقد ساهمة العلاقات بين الدولتين في دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الصناعي والتعليم والرعاية الصحية والأثر المجتمعي.

وتعد سويسرا من بين أكبر عشر دول مستثمرة في مصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025.

كما تعمل أكثر من 500 شركة سويسرية في السوق المصرية حاليًا، موفرةً ما يزيد على 25 ألف فرصة عمل مباشرة، ومساهمةً بشكل ملموس في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية في مصر.