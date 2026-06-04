تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، الذي ولد في 4 يونيو 1946، ورحل عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016 عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض.

تفاصيل الأزمة الصحية التي مر بها محمود عبدالعزيز

بدأت معاناة الفنان محمود عبدالعزيز خلال شهر رمضان بآلام شديدة في الأسنان، وتم تشخيص حالته في البداية على أنها تسوس حاد يحتاج إلى تدخل جراحي.

وبعدها خضع الفنان الكبير لجراحة في فرنسا، إلا أن المضاعفات استمرت بعد العملية، ما استدعى إجراء فحوصات وتحاليل طبية إضافية، كشفت لاحقا عن وجود أورام، ليبدأ بعدها رحلة علاج شملت قيامه بعمل جلسات علاج كيماوي.

وخضع النجم الراحل لما يقرب من 20 جلسة علاج، قبل أن يعود إلى مصر لاستكمال متابعة حالته الصحية، إلا أن الآلام عاودته مرة أخرى.

وبحسب ما تم تداوله وقتها، أظهرت الفحوصات لاحقا انتشار المرض في أكثر من مكان بالجسم، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية خلال الأشهر الأخيرة من حياته.

آخر أعمال الفنان محمود عبدالعزيز

وكان آخر أعمال الفنان الراحل محمود عبدالعزيز مسلسل "رأس الغول"، الذي عُرض عام 2016، وشاركه البطولة كل من ميرفت أمين، فاروق الفيشاوي، رامي وحيد، محمد شاهين، محمد محمود، سناء شافع، بيومي فؤاد، وصبري عبد المنعم.

مسلسل "رأس الغول" من تأليف شريف بدر الدين، ووائل حمدي، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار.

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