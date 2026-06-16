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المحافظات تشن حملات على العقارات: تحذيرات واضحة للمخالفين

كتب : محمد نصار

12:16 م 16/06/2026

مخالفات البناء

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تنظم المحافظات حملات مكبرة للمرور على العقارات المخالفة، والتواصل المباشر مع الملاك وذوي الشأن لحثهم على سرعة التقدم بملفات التصالح واستيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة التنمية المحلية والبيئة بتكثيف الجهود لتقنين أوضاع مخالفات البناء، وتأكيدًا على حرص الأجهزة التنفيذية على تطبيق القانون وتحقيق الانضباط العمراني.

حملات ميدانية لحث المخالفين على التصالح وتقنين الأوضاع

وتستهدف هذه الحملات إنهاء ملفات التصالح وتقنين الأوضاع، حيث تستمر أعمالها خلال الفترة المقبلة، من خلال توعية المواطنين بأهمية الاستفادة من الفرصة المتاحة لتوفيق أوضاعهم القانونية.

وأسفرت الحملات التي تم شنها عن تنبيه عدد كبير من المخالفين بضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح، مع منح مهلة زمنية محددة لاستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

وخلال الحملات، يتم وضع علامات وتحذيرات واضحة على العقارات المخالفة، بما يضمن الالتزام بالقانون.

التصالح

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مخالفات البناء التنمية المحلية التصالح

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