ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، مع بداية تعاملات الثلاثاء 9-6-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4300 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5528 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6450 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7371 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب نحو 51600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 73710 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 229238 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 368550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.30% إلى نحو 4343 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.