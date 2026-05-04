ارتفعت إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 إلى نحو 1.681 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.641 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 2.5% بزيادة بلغت 41 مليون دولار، بحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائيه.

وبحسب البيان، يأتي هذا الأداء في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة، خاصة فيما يتعلق بالتحديات اللوجستية وسلاسل الإمداد، إلا أن القطاع نجح في تحقيق نمو ملحوظ في عدد من الأسواق الرئيسية، حيث سجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 11.3%، كما حققت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية نمواً قوياً بنسبة 32.4% خلال نفس الفترة، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق ذات القيمة المضافة المرتفعة.

تطور الأداء الشهري:

وعلى صعيد الأداء الشهري، أظهرت صادرات الصناعات الغذائية المصرية تبايناً خلال أشهر الربع الأول من عام 2026، حيث سجل شهر يناير صادرات بلغت نحو 531 مليون دولار مقارنة بمستويات شبه مستقرة في نفس الشهر من عام 2025، بينما شهد شهر فبراير أداءً إيجابياً بصادرات بلغت نحو 601 مليون دولار محققاً نمواً بنسبة 12.8%، في حين سجل شهر مارس تراجعاً لتبلغ الصادرات نحو 550 مليون دولار بانخفاض نسبته 4.9% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

تحليل المجموعات الدولية:

ومن حيث التوزيع الجغرافي، جاءت الدول العربية في الصدارة كأكبر الأسواق المستوردة، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 790 مليون دولار تمثل حوالي 47% من إجمالي الصادرات، رغم تسجيلها تراجعًا بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بصادرات بلغت نحو 359 مليون دولار تمثل 21% من إجمالي الصادرات، محققًا نموًا ملحوظًا بنسبة 11.3%، مدفوعًا بزيادة الصادرات إلى عدد من الأسواق الأوروبية الرئيسية.

وسجلت صادرات الولايات المتحدة الأمريكية أداءً قويًا، حيث بلغت نحو 125 مليون دولار تمثل 8% من إجمالي الصادرات، محققة نموًا بنسبة 32.4%، بما يعكس تزايد الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في السوق الأمريكي.

بينما بلغت صادرات الدول الإفريقية غير العربية نحو 104 ملايين دولار تمثل حوالي 6% من إجمالي الصادرات، مسجلة تراجعًا بنسبة 11.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

في حين بلغت صادرات باقي دول العالم نحو 303 ملايين دولار تمثل حوالي 18% من إجمالي الصادرات، محققة نمواً بنسبة 11%، وهو ما يعكس استمرار توسع الصادرات المصرية في عدد من الأسواق الدولية خارج النطاقات التقليدية.

أهم الأسواق المستوردة:

أكد تحليل أهم عشرين دولة مستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 استمرار المملكة العربية السعودية في موقع الصدارة، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 150 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 15%، بما يعكس استقرار الطلب واتساع قاعدة المنتجات الغذائية المصرية بالسوق السعودي.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت نحو 125 مليون دولار، محققة معدل نمو قوي بلغ 32%، مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وفي المرتبة الثالثة، سجلت البرازيل صادرات بقيمة 150 مليون دولار محققة نمواً بنسبة 15%، تلتها المغرب بصادرات بلغت نحو 125 مليون دولار بنمو 31%، ثم لبنان بصادرات بلغت نحو 76 مليون دولار مسجلة تراجعاً بنسبة 35%.

وسجلت كل من كازاخستان واليمن وبريطانيا أداءً إيجابياً، حيث بلغت الصادرات إلى كازاخستان نحو 74 مليون دولار بنمو 51%، وإلى اليمن نحو 69 مليون دولار بنمو 16%، بينما ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة إلى نحو 67 مليون دولار محققة نمواً قوياً بلغ 43%.

كما سجلت الإمارات العربية المتحدة صادرات بلغت نحو 55 مليون دولار مع استقرار نسبي، في حين حققت الصين نمواً ملحوظاً لتصل إلى نحو 53 مليون دولار بنسبة نمو 49%، وبلغت صادرات فلسطين نحو 60 مليون دولار بنمو 33%.

وعلى الجانب الأوروبي، سجلت إيطاليا صادرات بلغت نحو 50 مليون دولار بنمو 7%، بينما تراجعت الصادرات إلى ألمانيا لتسجل نحو 35 مليون دولار بانخفاض 23%، كما سجلت إسبانيا نمواً قوياً لتصل إلى نحو 34 مليون دولار بنسبة 86%.

في المقابل، شهدت بعض الأسواق تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت الصادرات إلى السودان إلى نحو 76 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 20%، كما تراجعت الصادرات إلى ليبيا إلى نحو 64 مليون دولار بانخفاض 37%، وإلى لبنان بنسبة 35%، إضافة إلى تراجع الصادرات إلى الجزائر بنسبة 5%.

وبذلك بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أهم 20 دولة مستوردة نحو 1.197 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، تمثل حوالي 71% من إجمالي صادرات القطاع البالغة 1.681 مليار دولار، بما يعكس استمرار تركّز الصادرات في الأسواق الرئيسية، إلى جانب التوسع في عدد من الأسواق الواعدة ذات معدلات النمو المرتفعة.

أهم السلع الغذائية المصدّرة

أظهر تحليل هيكل الصادرات السلعية للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 تنوعاً واضحاً في القاعدة الإنتاجية والتصديرية، مع استمرار تركّز الصادرات في عدد من السلع الرئيسية، بما يعكس تطور قدرات التصنيع الغذائي المصري وزيادة الطلب العالمي على المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وتصدّرت الفراولة المجمدة قائمة السلع الغذائية المصدّرة بقيمة بلغت نحو 202 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، تلتها مركزات صناعة المشروبات الغازية بصادرات بلغت نحو 142 مليون دولار بنمو 8%، ثم الشيكولاتة في المرتبة الثالثة بصادرات بلغت نحو 116 مليون دولار، محققة نمواً قياسياً بنسبة 109%، وهو من أعلى معدلات النمو المسجلة خلال الفترة، مدفوعة بزيادة الطلب في عدد من الأسواق التصديرية.

وفي المقابل، سجلت بعض السلع تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن إلى نحو 59 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 35%، كما تراجعت صادرات السكر إلى نحو 52 مليون دولار بانخفاض 40%، متأثرة بعدد من العوامل التنظيمية بالسوق ومن بينها قرار حظر تصدير السكر إلا للفائض بموافقات تصديرية مسبقة، كما سجلت الخضروات المجمدة تراجعاً إلى نحو 61 مليون دولار بنسبة 21%، في حين انخفضت صادرات محضرات الخضر إلى نحو 48 مليون دولار بنسبة 24%.

وعلى الجانب الإيجابي، حققت عدد من السلع نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت صادرات البطاطس المجمدة إلى نحو 80 مليون دولار بنسبة نمو 27%، كما سجلت محضرات أساسها الحبوب والبسكويت نحو 78 مليون دولار بنمو 8%، وبلغت صادرات الزيتون المخلل والمصنّع نحو 61 مليون دولار بنمو 11%، بينما سجلت العصائر نحو 62 مليون دولار مع استقرار نسبي.

كما شهدت بعض السلع نمواً قوياً، حيث ارتفعت صادرات الشحوم والدهون إلى نحو 43 مليون دولار بنسبة نمو 67%، كما بلغت المحضرات الغذائية المتنوعة نحو 47 مليون دولار بنمو 16%، في حين سجلت الزيوت العطرية نحو 17 مليون دولار مع استقرار نسبي.

وفيما يتعلق بباقي السلع، سجلت الخمائر تراجعاً إلى نحو 35 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت 27%، كما تراجعت المكرونة إلى نحو 27 مليون دولار بنسبة 20%، في حين شهدت بعض السلع نمواً استثنائياً من قاعدة منخفضة، حيث ارتفعت صادرات اللبان إلى نحو 19 مليون دولار بنسبة نمو قياسي بلغت 313%، كما ارتفعت صادرات زيت الزيتون إلى نحو 24 مليون دولار بنسبة نمو 177%، إلى جانب نمو ملحوظ في عدد من السلع مثل الحلويات الجافة والمصنعات الغذائية.