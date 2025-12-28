كتبت- دينا خالد:

شهد قطاع الصناعات الغذائية خلال أول 11 شهرا من عام 2025 أداءً قياسياً جديداً، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 6339 مليار دولار، مقارنة بنحو 5632 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، محققًا نمواً قدره 13% أي ما يعادل زيادة قيمتها 707 ملايين دولار.

وعلى صعيد السلع، أظهر تحليل هيكل الصادرات السلعية للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة نفسها استمرار الأداء القوي لعدد من السلع الرئيسية، بما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية واتساع نطاق الطلب الخارجي، خاصة على السلع ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وجاءت أبرز السلع التي تم تصديرها، الفراولة المجمدة حيث تصدرت قائمة السلع الغذائية المصدّرة، وبلغ قيمة صادراتها 672 مليون دولار، مقارنة بنحو 370 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، محققة معدل نمو قياسي بلغ 81% وبقيمة زيادة قدرها 302 مليون دولار.

وجاءت مركزات صناعة الكولا في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 533 مليون دولار، محققة نموًا محدودًا نسبته 5%، ما يعكس استقرار الطلب العالمي على هذه السلعة.

وسجلت زيوت الطعام أداءً قويًا، بصادرات بلغت 405 ملايين دولار مقارنة بنحو 285 مليون دولار في العام السابق، محققة نموًا ملحوظًا بنسبة 42% وبقيمة زيادة بلغت 119 مليون دولار.

وفي المقابل، تراجعت صادرات السكر لتسجل 353 مليون دولار بانخفاض نسبته 6% وبقيمة تراجع بلغت 24 مليون دولار، نتيجة تقلبات الأسعار العالمية.

كما سجلت محضرات أساسها الحبوب والبسكويت نموًا قويًا لتصل صادراتها إلى 340 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 42% وزيادة قدرها 100 مليون دولار.

وبلغت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن نحو 304 ملايين دولار، مسجلة انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 32% وبقيمة تراجع بلغت 145 مليون دولار.

وشهدت الخضروات المجمدة استقرارًا نسبيًا عند 240 مليون دولار بنسبة نمو 1%، بينما حققت البطاطس المجمدة نموًا ملحوظًا لتصل صادراتها إلى 240 مليون دولار بنسبة نمو 16%.

كما حققت الأغذية المحضّرة للحيوان أداءً قويًا بصادرات بلغت 213 مليون دولار، محققة نموًا مرتفعًا بنسبة 51%، وسجلت الشيكولاتة صادرات بلغت 232 مليون دولار بنمو 45%.

في المقابل، تراجعت صادرات العصائر إلى 209 ملايين دولار بانخفاض نسبته 21%، نتيجة اشتداد المنافسة في بعض الأسواق الرئيسية.