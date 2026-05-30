أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت في الأسواق

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

10:23 ص 30/05/2026

أسعار الحديد والأسمنت

استقرت أسعار الحديد، والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 30-5-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويرصد "مصراوي" أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سعر طن الحديد الاستثماري: 38504.15 جنيه.
سعر طن حديد عز: 39956.71 جنيه.
حديد المصريين: 39400 جنيه.
حديد بشاي: 39800 جنيه
حديد المراكبي: 39400 جنيه.
حديد العتال: 39500 جنيه.
سعر طن الأسمنت الرمادي: 4030.68 جنيه.

