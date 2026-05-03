التقى رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، مع مجموعة من الشباب يمثلون نماذج متميزة من خريجي مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم ريادة الأعمال وبناء القدرات الرقمية في مختلف التخصصات التكنولوجية، وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" في المنطقة التكنولوجية بمحافظة بني سويف.

وخلال اللقاء، أشار هندي إلى أن جولته في محافظة بني سويف اليوم شهدت زيارة عدد من المشروعات التي تمثل استثمارات في مجالات متنوعة شملت صناعة الإلكترونيات، وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتطوير مكاتب البريد والخدمات الرقمية بالإضافة إلى جهود دعم الأشخاص ذوي الهمم باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بحسب بيان الوزارة اليوم.

وأوضح أن مركز إبداع مصر الرقمية في المنطقة التكنولوجية ببني سويف يمثل نوعية مختلفة من الاستثمارات وهو الاستثمار في رأس المال البشري؛ مضيفا أن الاستثمار في العقول يعد أغلى قيمة؛ مؤكدا أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم للشباب لتحقيق طموحاتهم والمزيد من النجاحات.

ومن جانبه، دعا عبد الله عبد العزيز جميع أبناء المحافظة إلى الاستفادة من الخدمات والبرامج التي يقدمها المركز، مشددًا على أن إمكانات المحافظة مسخرة لدعم أنشطة المركز وتعظيم دوره في خدمة الشباب.

وخلال الاجتماع؛ استعرضت غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مبادرة "سفراء التمكين والأمان الرقمي" للأسر المصرية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لإعداد كوادر المعرفة الرقمية من الرائدات المجتمعيات اللاتي تم تدريبهن على برامج أساسيات التكنولوجيا والرقمنة وحماية البيانات.

واستهدفت البرامج توعيتهن وتثقيفهن رقميا عن الاستخدام الآمن والمسؤول والمتوازن للتكنولوجيا لدى المواطنين والأسر على مستوى المحافظة.

وبلغ عدد المستفيدات نحو 734 رائدة مجتمعية بالمحافظة مسؤولات عن نشر الوعي الرقمي لنحو 146,800 أسرة في المحافظة، والمساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهم.

كما أشارت إلي جهود الوزارة في تنفيذ المستهدفات الرقمية والتنموية في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي ناصر وببا بالمحافظة؛ حيث انتهت الوزارة من تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات لمحو الامية الرقمية ونشر الثقافةالرقمية وتنمية المهارات الرقمية للمواطنين لتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لنحو 8036 مواطن بواقع 11019 مسار وشهادة لمواطني القرى المستهدفة بالمحافظة.

وتم تسليط الضوء على نماذج من الرائدات المجتمعيات بمحافظة بني سويف، اللاتي تم تدريبهن ضمن "برنامج سفراء الأمان الرقمي" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لإعداد كوادر المعرفة الرقمية.

كما استعرض مسؤولو الهيئة بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بني سويف مؤشرات الأداء خلال الفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025؛ حيث تم احتضان ودعم 8 شركات تكنولوجية ناشئة، توفر حلول تكنولوجية متنوعة منها سوبر ماركت أونلاين لصعيد مصر، وتطوير ألعاب تمزج بين الترفيه والتراث، وتحويل المخلفات إلى وقود حيوي، وزراعة عمودية ذكية بالذكاء الاصطناعي، ونظام ذكي لإدارة البيانات الطبية.

وقد تم تخريج 5 منها بالفعل، ونجحت في جذب تمويلات واستثمارات تجاوزت 7 ملايين جنيه، مع تحقيق إيرادات سنوية تتخطى 25 مليون جنيه.

كما تم تدريب 752 متدربًا على مهارات وثقافة ريادة الأعمال، و1,880 على المهارات التقنية، إلى جانب تأهيل 1,324 من المهنيين المستقلين، وتنظيم مسابقات متخصصة، وتقديم أكثر من 100 جلسة استشارية.

وتم استعراض نموذجين من خريجي برنامج احتضان كريتيڤا أحدهما شركة متخصصة في مجال التدريب التقني المتقدم في مجالات الأنظمة المدمجة والروبوتات، والذكاء الاصطناعي حيث تقدم حلول تكنولوجية مستدامة من خلال نموذج مبتكر يعتمد على التدريب الموجه لتنفيذالمشاريع لتمكين الكوادر الهندسية داخل المؤسسات والمصانع من بناء الحلول التقنية لمشاكلهم بأنفسهم.

وتوفر الشركة الأخرى منصة شاملة لإدارة الشبكات والاتصال الرقمي مصممة لإحداث تحول في طريقة وصول الشركات إلى الإنترنت وادارته والاستفادة منه تجاريا.

وأوضحت هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية أبرز مؤشرات مبادرات أجيال مصر الرقمية في محافظة بني سويف؛ حيث تم تدريب 2771 طالب وجاري تدريب 917 طالب ضمن مبادرة برامج براعم مصر الرقمية الموجهة لطلاب من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، كما تم تدريب 1715 طالب وجاري تدريب 988 طالب ضمن مبادرة أشبال مصر الرقمية التي تستهدف الطلاب من الصف الأول الاعدادي إلى الصف الثاني الثانوي.

كما تم تدريب 819 متدرب ضمن مبادرة رواد مصر الرقمية التي تستهدف الطلاب والخريجين، إلى جانب 20 متدرب ضمن مبادرة بُناة مصر الرقمية منهم 10 متدربين في برنامج الماجستير المهني بالتعاون مع جامعات دولية، و10 آخرين في البرنامج الاحترافي في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل الأعمال، وتطوير البرمجيات، والأمن السيبراني.

كما أوضحت هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات أنشطة المعهد داخل مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" ببني سويف؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية التي قدمها المعهد على مدار السنوات الثلاث الأخيرة أكثر من 11 ألف مستفيد، تنوعت بين ورش عمل توعوية، وبرامج تدريبية متخصصة للخريجين، إلى جانب برامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات.

وأوضحت أنه من المستهدف تدريب 1500 مستفيد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والخريجين خلال 2026-2027.

وتم إبراز عدد من نماذج النجاح من خريجي برنامج التدريب المكثف، الذي يقدمه معهد تكنولوجيا المعلومات، من بينها: أحد الخريجين الذي يعمل حاليًا عن بُعد في شركة مصرية تعمل على تصنيع وكيل ذكي متخصص في خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وخريج آخر يعمل عن بُعد في مجال تطوير البرمجيات بإحدى الشركات الأمريكية، وإحدى خريجات البرنامج التي تعمل معيدة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة النهضة.

وأوضح أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات أبرز أنشطة وإنجازات المعهد بمقره في محافظة بني سويف منذ بدء التشغيل، حيث تم تخريج نحو 2376 متدربًا ومتدربة، بنسبة مشاركة متميزة للإناث بلغت 56% مقابل 44% للذكور، وشملت هذه الجهود تنفيذ عدد من المبادرات الرامية إلى التدريب من أجل التوظيف، ودعم العمل الحر، ورفع كفاءة الكوادر، ودعم التطوير المؤسسي، والتمكين الرقمي للمرأة على مستوى المحافظات.

وتم استعراض تجربة أحد خريجي برامج المعهد في مجال تكنولوجيات الجيلين الخامس والسادس وOpen RAN، حيث التحق بمنحة شباب مصر الرقمية الجاهز للتوظيف "4 أشهر" عقب تخرجه، وحصل على تدريب عملي بإحدى شركات الاتصالات الكبري، قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في شركات عالمية في مصر محققًا دخلًا يقترب من 500 دولار شهريا.

كما تم استعراض تجربة أحد طلاب كلية الحاسبات والمعلومات الفرقة الثالثة، والذي أهلته المنحة التدريبية من اكتساب مهارات متقدمة في اختبار الاختراق للشبكات والتطبيقات، والعمل عبر منصات عالمية متخصصة، مستفيدًا من أدوات الذكاء الاصطناعي، ليحقق دخلًا شهريًا يتراوح بين 600 إلى 700 دولار، مع استمراره في تطوير مهاراته من خلال الالتحاق بمسارات تدريبية متقدمة بالمعهد.

كذلك تم استعراض تجربة إحدى الرائدات الاجتماعيات بمحافظة بني سويف، والتي ساهمت البرامج التدريبية في تعزيز قدراتها الرقمية والمهنية.

وفي سياق متصل؛ استعرض هاشم منسي الرئيس التنفيذي لشركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية، أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات الخاصة بالمنطقة التكنولوجية بمدينة بني سويف الجديدة، بما في ذلك تطور حجم التشغيل وفرص العمل، حيث بلغت فرص العمل المباشرة نحو 1350 فرصة عمل في عام 2025، إلى جانب توفير آلاف فرص التدريب، مع تحقيق نسبة إشغال وصلت إلى 100%.

كما تم استعراض الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات التعليم والقطاع الخاص، والتي ساهمت في تدريب وتأهيل آلاف الشباب وخلق بيئة متكاملة لدعم صناعة التعهيد وريادة الأعمال في صعيد مصر.