وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وكريم سعادة رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر (تمكين) عقدا يتيح الجهاز بموجبه للشركة تمويلا قدره 300 مليون جنيه، وذلك في إطار مبادرة وزارة المالية الهادفة لدمج المشروعات في القطاع الرسمي، بهدف تمكينها من قوانين الدولة الداعمة للاستثمار.

وبحسب بيان الجهاز اليوم، فإنه حضر التوقيع محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ونسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز وطارق حسن العضو المنتدب للشركة، ومي هشام وكريم سوس أعضاء مجلس الإدارة وأحمد حمدي المدير التنفيذي لنشاط التمويل متناهي الصغر بالشركة، ومن جهاز تنمية المشروعات كل من سحر سلطان رئيس قطاع التمويل وأحمد عاطف مدير إدارة تمويل الشركات وأحمد وجيه بإدارة تمويل الشركات.

تفاصيل القرض

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن عقد التمويل الجديد الموقع مع شركة تمكين يأتي في إطار التعاون المستمر مع البنك الأهلي لتقديم كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات.

كما يتفق مع خطط عمل الجهاز الهادفة إلى التوسع في قاعدة انتشار شركات التمويل متناهي الصغر التي تعمل مع الجهاز وزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر لدعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر، والعمل على توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين بكافة المحافظات، بما يساهم في التنمية الاقتصادية الشاملة.

تيسيرات ضريبية

وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بما يضمن حصول هذه المشروعات على التيسيرات الضريبية المنصوص عليها في قانون 6 لعام 2025 بما يضمن استدامة تلك المشروعات وتسهيل الاجراءات وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى سوق العمل بكفاءة.

ومن شأن العقد الموقع أن يشجع أصحاب المشروعات متناهية الصغر للحصول على هذه الامتيازات والانضمام إلى المنظومة الرسمية بالدولة للاستفادة من كافة المزايا المخصصة وفتح ملفات ضريبية لأنشطتهم وكذلك زيادة فرص العمل والإنتاج.

وأوضح أن الشركة ستقوم بإعادة توجيه التمويل للمستفيدين النهائيين من شباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعات قائمة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات، حيث من المتوقع بأن يتم تمويل حوالي ثلاثة آلاف مشروع متناهي في الصغر.