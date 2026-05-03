وزير المالية: لدينا فرص كبيرة لنمو الشركات الأوروبية وتعزيز التجارة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي، والحوار معه مثمر ومهم للغاية خاصة في ظل حالة "عدم اليقين" الدولية، موضحًا أننا نتطلع إلى تنامي الشراكة الاقتصادية، ولدينا فرص كبيرة لنمو الشركات الأوروبية، وتعزيز التجارة.

وقال كجوك، خلال جولة جديدة من الحوار الاقتصادي المصري الأوروبي بالقاهرة، إن المسار الاقتصادي لمصر "مطمئن"، ويتسم بالتوازن الشديد بين تحفيز الإنتاج والتصدير، والانضباط المالي، لافتًا إلى أننا اتخذنا إجراءات استباقية للتعامل الإيجابي المرن مع التحديات والمخاطر الحالية والمحتملة.

تحسين المنظومة الضريبية



وأضاف أننا نعمل على تحسين المنظومة الضريبية لتشجيع الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد.

وأكد ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أننا نواجه الصدمة فى الاقتصاد العالمي من وضع مالي واقتصادي أفضل بسبب الإصلاحات، موضحًا أن الأداء المالى والاقتصادي خلال الـ 9 أشهر الأولى يعكس قدرتنا على تحقيق المستهدفات خلال العام المالى الحالى.



وقال إن الحفاظ علي الاستقرار المالى، يعد الركيزة الأساسية لتوسع الأنشطة الاقتصادية والنمو الشامل المستدام، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية والإنتاجية يتصدر أولويات السياسة المالية.

وأشار ياسر إلى أن زيادة الصادرات أولوية لنا وانفتاح الأسواق يفيد القطاع الخاص فى الجانبين المصري والأوروبي، أخذًا فى الاعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي، وتطوره يزيد فرص نمو الاقتصاد المصري.

وأكد أنيكا إريكسجارد نائب المسئول المالي والاقتصادي فى المفوضية الأوروبية، أننا نستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد الأوروبى من خلال تشجيع الابتكار ورفع معدلات الإنتاجية ومواجهة تحديات الطاقة، لافتًا إلى أن مصر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي ونحن سعداء بالتطور فى الأداء والسياسات ومستمرون فى مساندتها.

وقال إن الإصلاحات المنفذة والتحسن الملحوظ فى الأداء المالي والاقتصادي، وإجراءات التعامل مع الأزمة الخارجية محل تقدير.ش