إعلان

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور.. انخفاض الكابوريا

كتب : ميريت نادي

11:03 ص 03/05/2026

أسعار الأسماك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، وقشر البياض، والبربون، والبوري، خلال تعاملات اليوم الأحد 3-5-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك الطازجة

سجل سعر كيلو البلطي بين 76 و80 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات، بينما تراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 80 و140 جنيهًا.

أما كيلو السبيط والكاليماري تراوح بين 250 و450 جنيهًا، وسجل كيلو الكابوريا بين 50 و180 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات، فيما تراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 200 و400 جنيه.

سجل سعر كيلو قشر بياض بين 180 جنيهًا و300 جنيه، بتراجع 10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو سمك موسى بين 250 و450 جنيهًا، بينما تراوح كيلو البربون بين 170 جنيهًا و230 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا، وسجل كيلو البوري بين 100 جنيه و140 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو السردين بين 70 و150 جنيهًا.

أسعار أسماك أخرى

تراوح سعر كيلو الوقار بين 150 و350 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو موزة بين 80 و180 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الدنيس بين 275 و475 جنيهًا.

الأسماك المجمدة

تراوح سعر كيلو البربون المجمد بين 30 و60 جنيهًا، وسجل كيلو الجمبري المجمد بين 175 و525 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الماكريل المجمد بين 150 و250 جنيهًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأسماك سعر البلطي سعر الكابوريا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تحسبًا لانهيار التهدئة مع إيران.. إسرائيل تبدأ تحديثًا شاملًا لجيشها بشراء
شئون عربية و دولية

تحسبًا لانهيار التهدئة مع إيران.. إسرائيل تبدأ تحديثًا شاملًا لجيشها بشراء
"مبدأ تكافؤ الفرص".. الغندور يثير الجدل حول موعد مباراة الأهلي وإنبي
رياضة محلية

"مبدأ تكافؤ الفرص".. الغندور يثير الجدل حول موعد مباراة الأهلي وإنبي
في مايو.. U70 Pro أرخص سيارة عائلية 7 راكب جديدة بالسوق المصري
أخبار السيارات

في مايو.. U70 Pro أرخص سيارة عائلية 7 راكب جديدة بالسوق المصري
من إيطاليا إلى القاهرة.. رحلة التيفو في ملاعب كرة القدم
رياضة عربية وعالمية

من إيطاليا إلى القاهرة.. رحلة التيفو في ملاعب كرة القدم
بسبب نظام الطيبات.. "قومي الطفولة" يتحرك ضد أم منعت الأنسولين عن طفلها
أخبار مصر

بسبب نظام الطيبات.. "قومي الطفولة" يتحرك ضد أم منعت الأنسولين عن طفلها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بسبب "نظام الطيبات".. "قومي الطفولة" يتحرك ضد أم منعت الأنسولين عن طفلها
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
هطول أمطار على الإسكندرية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ- صور
الذهب يرتفع ببداية تعاملات اليوم في مصر