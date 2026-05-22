شهدت أسعار الأضاحي في مصر قفزات تاريخية خلال الفترة من 2005 حتى 2026، مدفوعة بارتفاع أسعار الأعلاف، وزيادة تكاليف التربية والرعاية البيطرية، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه المصري، بحسب دراسة صادرة عن الإدارة العامة للبحوث الاقتصادية بالغرفة التجارية بالشرقية.

وكشفت الدراسة، التي رصدت تطور أسعار اللحوم القائمة على مدار 21 عامًا، عن وجود علاقة عكسية قوية بين سعر صرف الجنيه وأسعار الأضاحي، حيث أدت موجات خفض العملة خلال السنوات الأخيرة إلى زيادات متتالية في أسعار الماشية ومستلزمات الإنتاج.

وأظهرت بيانات الدراسة أن سعر كيلو العجول الجاموسي القائم ارتفع من 14 جنيهًا عام 2005 إلى 175 جنيهًا في 2026، بنسبة زيادة تجاوزت 1150%، بينما صعد سعر العجول البقري من 15 جنيهًا إلى 200 جنيه للكيلو خلال نفس الفترة.

كما قفز سعر الخراف "الضأن" من 16.5 جنيهًا إلى 250 جنيهًا للكيلو القائم، في حين ارتفع سعر الجمل الصغير من 14 جنيهًا إلى 200 جنيه، وهو ما يعكس الارتفاعات الكبيرة التي شهدها سوق الأضاحي على مدار العقدين الماضيين.

عام 2005

سجل سعر كيلو العجول الجاموسي القائم 14 جنيهًا، والعجول البقري 15 جنيهًا، والخراف “الضأن” 16.5 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجمل الصغير 14 جنيهًا.

عام 2006

ارتفع سعر كيلو العجول الجاموسي إلى 16 جنيهًا، والعجول البقري إلى 17 جنيهًا، والخراف “الضأن” إلى 19 جنيهًا، فيما سجل الجمل الصغير 16 جنيهًا.

عام 2007

استقرت أسعار العجول الجاموسي عند 16 جنيهًا، والعجول البقري عند 17 جنيهًا، والخراف “الضأن” عند 19 جنيهًا، والجمل الصغير عند 16 جنيهًا.

عام 2008

بلغ سعر كيلو العجول الجاموسي 17 جنيهًا، والعجول البقري 18 جنيهًا، والخراف “الضأن” 20 جنيهًا، والجمل الصغير 16.5 جنيهًا.

عام 2009

وصل سعر كيلو العجول الجاموسي إلى 17.5 جنيهًا، والعجول البقري إلى 19 جنيهًا، والخراف “الضأن” إلى 21 جنيهًا، فيما سجل الجمل الصغير 17 جنيهًا.

عام 2010

قفز سعر كيلو العجول الجاموسي إلى 21 جنيهًا، والعجول البقري إلى 25 جنيهًا، والخراف “الضأن” إلى 27.5 جنيهًا، والجمل الصغير إلى 24 جنيهًا.

عام 2011

سجل سعر كيلو العجول الجاموسي 24 جنيهًا، والعجول البقري 26 جنيهًا، والخراف “الضأن” 29 جنيهًا، بينما بلغ الجمل الصغير 26.5 جنيهًا.

عام 2012

ارتفع سعر كيلو العجول الجاموسي إلى 26 جنيهًا، والعجول البقري إلى 27.5 جنيهًا، والخراف “الضأن” إلى 31 جنيهًا، والجمل الصغير إلى 30.5 جنيهًا.

عام 2013

بلغ سعر كيلو العجول الجاموسي 26 جنيهًا، والعجول البقري 28 جنيهًا، والخراف “الضأن” 34 جنيهًا، فيما سجل الجمل الصغير 32 جنيهًا.

عام 2014

وصل سعر كيلو العجول الجاموسي إلى 28 جنيهًا، والعجول البقري إلى 32 جنيهًا، والخراف “الضأن” إلى 38 جنيهًا، والجمل الصغير إلى 34 جنيهًا.

عام 2015

ارتفع سعر كيلو العجول الجاموسي إلى 29 جنيهًا، والعجول البقري إلى 34 جنيهًا، والخراف “الضأن” إلى 40 جنيهًا، بينما بلغ الجمل الصغير 35 جنيهًا.

عام 2016

سجل سعر كيلو العجول الجاموسي 36 جنيهًا، والعجول البقري 39 جنيهًا، والخراف “الضأن” 43 جنيهًا، والجمل الصغير 38 جنيهًا.

عام 2017

قفز سعر كيلو العجول الجاموسي إلى 55 جنيهًا، والعجول البقري إلى 60 جنيهًا، والخراف “الضأن” إلى 65 جنيهًا، والجمل الصغير إلى 58 جنيهًا.

عام 2018

بلغ سعر كيلو العجول الجاموسي 58 جنيهًا، والعجول البقري 65 جنيهًا، والخراف “الضأن” 70 جنيهًا، فيما سجل الجمل الصغير 65 جنيهًا.

عام 2019

تراجع سعر كيلو العجول الجاموسي إلى 48 جنيهًا، والعجول البقري إلى 55 جنيهًا، والخراف “الضأن” إلى 62 جنيهًا، والجمل الصغير إلى 45 جنيهًا.

عام 2020

وصل سعر كيلو العجول الجاموسي إلى 50 جنيهًا، والعجول البقري إلى 55 جنيهًا، والخراف “الضأن” إلى 65 جنيهًا، بينما بلغ الجمل الصغير 48 جنيهًا.

عام 2021

ارتفع سعر كيلو العجول الجاموسي إلى 52 جنيهًا، والعجول البقري إلى 58 جنيهًا، والخراف “الضأن” إلى 70 جنيهًا، والجمل الصغير إلى 50 جنيهًا.

عام 2022

سجل سعر كيلو العجول الجاموسي 65 جنيهًا، والعجول البقري 70 جنيهًا، والخراف “الضأن” 80 جنيهًا، فيما بلغ الجمل الصغير 60 جنيهًا.

عام 2023

قفز سعر كيلو العجول الجاموسي إلى 125 جنيهًا، والعجول البقري إلى 135 جنيهًا، والخراف “الضأن” إلى 160 جنيهًا، والجمل الصغير إلى 125 جنيهًا.

عام 2024

ارتفع سعر كيلو العجول الجاموسي إلى 150 جنيهًا، والعجول البقري إلى 170 جنيهًا، والخراف “الضأن” إلى 230 جنيهًا، بينما سجل الجمل الصغير 140 جنيهًا.

عام 2025

بلغ سعر كيلو العجول الجاموسي 160 جنيهًا، والعجول البقري 180 جنيهًا، والخراف “الضأن” 230 جنيهًا، والجمل الصغير 150 جنيهًا.

عام 2026

وصل سعر كيلو العجول الجاموسي إلى 175 جنيهًا، والعجول البقري إلى 200 جنيه، والخراف “الضأن” إلى 250 جنيهًا، فيما سجل الجمل الصغير 200 جنيه.