أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، وكذلك للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، ليكون الموعد النهائي في 15 يونيو المقبل.

الموعد الجديد لتقديم القوائم المالية

وبحسب بيان اليوم، أوضحت الهيئة أن القرار ينص على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية المجمعة للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، ليكون الموعد النهائي في 15 يونيو المقبل بدلًا من 31 مايو الجاري.

وكان مجلس إدارة الهيئة أصدر في مارس الماضي قرارًا بمد فترة تقديم تلك الشركات للقوائم المالية السنوية عن الفترة التي انتهت في 31 ديسمبر 2025 لتصبح في 30 أبريل الماضي، وكذلك القوائم المالية الدورية عن الفترة التي انتهت في 31 مارس 2026 لتصبح في 31 مايو الجاري، وهو الموعد الذي تم مده بموجب القرار الأخير.

تطبيق القرار على الشركات التي تزاول نشاط التأمين

كانت الهيئة قررت مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها، لتكون في موعد غايته 15 يونيو المقبل أيضًا.