إطلاق خط جديد يربط بين مصر والسعودية والأردن

كتب : وكالات

05:01 م 20/05/2026

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في السعودية إطلاق الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خدمة الشحن "البحر الأحمر السريع" في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، لتسريع مناولة البضائع وتقليل زمن الانتظار ورفع كفاءة الحركة اللوجستية في الميناء، بحسب ما تم نشره على وكالة "رويترز".

وتربط الخدمة بين ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك فهد الصناعي في ينبغ وميناءي العين السخنة في مصر والعقبة في الأردن.

ويعد ميناء الملك فهد الصناعي، الواقع في ينبع على ساحل البحر ⁠الأحمر، أحد أكبر الموانئ لتحميل النفط الخام والبتروكيماويات في البحر الأحمر.

وزادت ⁠السعودية من الشحنات عبر ينبع لتعويض التوقف شبه الكامل ⁠لحركة الملاحة بمضيق هرمز خلال الحرب مع إيران.

