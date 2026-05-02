قال دكتور شرين حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة "فاركو" للصناعات الدوائية، إن شركات الأدوية المصرية تعتمد على استيراد أكثر من 99% من مستلزمات إنتاجها وهو ما يجعل الصناعة المصرية تتأثر بالأحداث الجيوسياسية المحيطة.

وأضاف حلمي، في حوار لمصراوي، أن أي توتر دولي مثل صراعات في مناطق إنتاج الطاقة ينعكس فورًا على تكلفة المواد المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأدوية.

وأشار حلمي، إلى أن شركة فاركو تستهدف ضخ استثمارات بقيمة مليار و150 مليون جنيه خلال 2026.

وكشف حلمي، عن استعداد الشركة لافتتاح مصنعها في المدينة المنورة بالسعودية بنهاية 2028، وإلى نص الحوار..

في البداية، كيف تُقيم وضع صناعة الدواء في مصر حاليا؟

صناعة الدواء في مصر تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في الاعتماد شبه الكامل على استيراد الخامات الدوائية، بنسبة تقترب من 99%، وهذا الوضع يجعل القطاع يرتبك عند حدوث أي اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية أو تقلبات في أسعار النفط وسعر الدولار.

ما هي أبرز المخاطر الناتجة عن هذا الاعتماد على الاستيراد؟

هناك تأثيرات مباشرة، أهمها ارتفاع تكلفة الدواء محليًا، بالإضافة إلى نقص بعض الأصناف في السوق عند حدوث أزمات جيوسياسية أو تراجع قيمة العملة. على سبيل المثال، أي توتر دولي مثل صراعات في مناطق إنتاج الطاقة ينعكس فورًا على تكلفة المواد المواد الخام المستخدمة في تصنيع الخامات.

كيف ترى حل أزمة الاعتماد على الاستيراد، من وجه نظرك؟

الحل هو التحرك الفوري نحو تصنيع الخامات الدوائية محليًا، ولا وقت لتأجيل القرار، حيث أن توطين هذه الصناعة سيقلل الاعتماد على الخارج، ويعزز استقرار الإمدادات، ويحمي السوق من الصدمات الخارجية.

هل تدعون إلى تصنيع كل الخامات أم هناك أولويات؟

بالطبع هناك أولويات، الفكرة ليست تصنيع كل شيء دفعة واحدة، بل البدء بمكونات أساسية تخدم شريحة واسعة من الأدوية، مثل توطين صناعة مادة فعالة لعلاج السكر، وأخرى للضغط، ومادة لسيولة الدم، بالإضافة إلى مضاد حيوي رئيسي.. هذا يحقق ما يُعرف باقتصاديات الحجم ويخفض التكلفة بشكل ملحوظ.

كيف يمكن تنفيذ هذا المقترح؟ وهل هناك تصور عملي لذلك؟

نعم، هناك مقترح بتوحيد شراء الخامات على مستوى الشركات، بحيث يتم الشراء بكميات كبيرة لتقليل التكلفة، ثم توزيعها أو تصنيعها بشكل مشترك.

كما يمكن أن تلعب جهة مثل هيئة الشراء الموحد دورًا أكبر في شراء الخامات وإتاحتها للشركات، مع حصول المصانع المحلية على مقابل التصنيع، بما يضمن استقرار الأسعار واستمرارية الإنتاج.

كيف تتعامل شركات الأدوية مع التغيرات في سعر صرف الدولار في ظل الاعتماد عليه لاستيراد المواد الخام؟

أي تحريك لأسعار الأدوية يتطلب موافقات تنظيمية، وهناك نظام يسمح بمراجعة الأسعار دوريًا.. ولكننا بحاجة إلى آلية أكثر مرونة للتعامل مع تغيرات تكلفة الإنتاج، خاصة مع تقلب سعر الدولار، بحيث يتم دعم أو تعويض الشركات عند الضرورة دون تحميل المواطن أعباء غير مبررة.

هل يمكن تحقيق توازن بين حماية المستهلك ودعم الصناعة؟

بالتأكيد، وهذا هو الهدف. المطلوب هو نظام يحقق التوازن بين استقرار أسعار الدواء للمواطن، وفي الوقت نفسه يضمن استدامة الشركات وقدرتها على الإنتاج دون خسائر تؤثر على توافر الأدوية.

ما هو حجم استثمارات فاركو في السوق المصري؟

تستهدف فاركو ضخ استثمارات بقيمة مليار و150 مليون جنيه خلال 2026، وجهنا منهم نحو 500 مليون جنيه لتدشين خط إنتاج جديد لقطرات العيون.

وتستحوذ فاركو على نحو 9% من الحصة السوقية لسوق الدواء في مصر، وبلغ حجم مبيعاتها نحو 15 مليار جنيه خلال 2025، وهدفنا الوصول إلى 18 مليار جنيه مبيعات بنهاية 2026.

وماذا عن خط الإنتاج الجديد الذي تم إنشاءه مؤخرا؟

هو خط إنتاج متخصص في المستحضرات العلاجية للعين والتي تشمل أدوية جفاف العين، الجلوكوما (المياه الزرقاء)، التهابات العين، الستيرويدات بعد العمليات، ومضادات الحساسية، والهدف منه توجيه الإنتاج للسوق المحلي والتوسع في التصدير للأسواق الإقليمية.

ويتجاوز إجمالي استثمارات هذا المصنع 500 مليون جنيه، فيما تبلغ تكلفة خط الإنتاج وحده نحو 300 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية سنوية تقديرية تصل إلى 20 مليون عبوة، وهو يتيح تغطية نحو 19% من احتياجات السوق المصري المقدر بأكثر من 100 مليون عبوة سنويًا، والمساهمة في تلبية نحو 11% من احتياجات مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتي تبلغ 177 مليون عبوة سنويًا.

هل نجحت فاركو في اتخاذ مصر مركز إقليمي لتصدير الصناعات الدوائية؟

نعم، فالتصدير عنصر مهم جدًا لنا، حيث تُصدر فاركو نحو 15% من إنتاجها وتعمل في نحو 50 سوقا عالميًا.

كما بدأنا التوسع بإنشاء مصانع خارج مصر، مثل مشروع المدينة المنورة في السعودية، لاستهداف أسواق الخليج والمنطقة.

ما هو الوقت المتوقع لبدء الإنتاج من مصنع فاركو بالمدينة المنورة بالسعودية؟

من المتوقع أن يبدأ الإنتاج خلال ثلاث سنوات أي بنهاية عام 2028.

كيف ترى مستقبل صناعة الدواء في مصر في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة؟

المستقبل يتوقف على سرعة اتخاذ القرار إذا تم تنفيذ خطة تصنيع الخامات محليًا، وتفعيل آليات الشراء الموحد، مع وجود نظام مرن للتعامل مع تقلبات التكلفة، فسنتمكن من تقليل المخاطر بشكل كبير وتحقيق استقرار حقيقي في سوق الدواء المصري.