أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، (3) قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كما أحال مشروع قانون مقدم من العضو نشوى الشريف و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

وجاءت تفاصيل القرارات كالتالي:

أولًا: قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل خدمات استشارية لدعم قدرة محطات معالجة الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 206 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية "المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، والموقعة في 3 فبراير 2026.

(تحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية)

ثانيًا: مشروع قانون مقدم من العضو نشوى الشريف و(60) نائبًا

بشأن تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية).