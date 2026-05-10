انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل الأحمر والأبيض، والفلفل الحامي البلدي، والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الأحد 10-5-2026، بينما ارتفعت أسعار الباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والخيار البلدي، ومقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد مصراوي أسعار عددًا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 12.5 و22.5 جنيه، بانخفاض 5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بانخفاض جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 جنيهات و7 جنيه، بانخفاض خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و8 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و30 جنيهًا.