ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والفلفل الرومي، والخيار البلدي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 8-5-2026، بينما انخفضت أسعار البصل، والخيار الصوب، والليمون، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و25 جنيهًا، بزيادة 2.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و7 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و7 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 12 و20 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 12 و20 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 13 و19 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

الكانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 15 و27 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.