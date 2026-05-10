انخفضت أسعار السمك البلطي، وقشر البياض، والسردين، خلال تعاملات اليوم الأحد 10-5-2026، بينما ارتفعت أسعار الكابوريا، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك الطازجة

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 78 و82 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات، بينما تراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 80 و140 جنيهًا، بزيادة 5 جنيهات.

أما كيلو السبيط والكاليماري تراوح بين 250 و450 جنيهًا، وسجل كيلو الكابوريا بين 50 و190 جنيهًا بزيادة 10 جنيه، فيما تراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 200 و400 جنيه.

سجل سعر كيلو قشر بياض بين 190 و290 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو سمك موسى بين 250 و450 جنيهًا، بينما تراوح كيلو البربون بين 170 و250 جنيهًا، بزيادة 50 جنيهًا، وسجل كيلو البوري بين 100 جنيه و130 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو السردين بين 30 و130 جنيهًا بتراجع 20 جنيهًا.

أسعار أسماك أخرى

تراوح سعر كيلو الوقار بين 150 و350 جنيهًا كما الأمس، وبلغ سعر كيلو موزة بين 80 و180 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الدنيس بين 275 و475 جنيهًا.

الأسماك المجمدة

تراوح سعر كيلو البربون المجمد بين 30 و60 جنيهًا، وسجل كيلو الجمبري المجمد بين 175 و525 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الماكريل المجمد بين 150 و250 جنيهًا.