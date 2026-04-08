شهدت أسعار الفضة عالميا ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات الفورية اليوم بنسبة 5.25%، لتسجل نحو 76.83 دولارا للأونصة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

وكانت أسعار الفضة سجلت أعلى مستوى لها عند 121.67 دولارا للأونصة خلال فبراير الماضي، قبل أن تتراجع في الفترة الأخيرة مع تغير توجهات المستثمرين وحركة الأسواق العالمية.

لماذا ارتفعت أسعار الفضة؟

وجاء الارتفاع الحالي في أول رد فعل للأسواق بعد توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف الحرب لمدة أسبوعين، والدخول في مفاوضات تهدف إلى احتواء التصعيد، وهو ما عزز حالة التفاؤل لدى المستثمرين ودفعهم نحو زيادة الإقبال على المعادن.



