بعد وقف الحرب.. تراجع كبير في أسعار النفط والأسواق تتجه للاستقرار

سجلت أسعار النفط العالمية تراجعًا حادًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل تحسن ملحوظ في حالة الاستقرار بالأسواق، مدفوعًا بإعلان وقف الحرب مؤقتًا بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي عززت التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق نهائي.

اتفاق مؤقت بين أمريكا وإيران يهدئ التوترات ويدفع الأسعار للهبوط الحاد

في أول رد فعل على التهدئة، انخفض خام برنت بنسبة 16% ليصل إلى نحو 93 دولارًا للبرميل، قبل أن يستقر عند 93.94 دولار بنسبة تراجع بلغت 14.1%.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 19% ليصل إلى حوالي 92 دولارًا للبرميل، قبل أن يستقر عند 95.23 دولار، مسجلًا تراجعًا بنسبة 13.91%، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وقف الحرب يعزز الثقة في الأسواق

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تلقت من إيران مقترحًا يتضمن 10 نقاط، مؤكدًا أنه يمثل "أساسًا قابلًا للتفاوض"، في إشارة إلى تقدم ملموس في مسار المباحثات.

وأوضح ترامب أن إيران وافقت على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، وهو ما يعد عاملًا رئيسيًا في تهدئة مخاوف الإمدادات العالمية ودعم استقرار الأسواق.

وأضاف أن معظم نقاط الخلاف بين الجانبين تم الاتفاق عليها بالفعل، مشيرًا إلى أن فترة الأسبوعين المقبلة ستُخصص لاستكمال المفاوضات تمهيدًا لإبرام اتفاق نهائي.

هدنة مؤقتة تمهد لاتفاق شامل

وتابع ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه بناءً على اتصالات مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف والمشير عاصم منير، وافق على تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في إطار وقف إطلاق نار ثنائي.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا نحو حل أزمة طويلة الأمد، مشددًا على أن الاتفاق المرتقب من شأنه تعزيز الاستقرار الإقليمي وانعكاساته الإيجابية على الأسواق العالمية، خاصة أسواق الطاقة.