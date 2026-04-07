سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

07:37 م 07/04/2026

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 7-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا ارتفع الذهب اليوم؟

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية بنحو 40 جنيهًا، بعد صعودها في بورصات المعادن العالمية بنسبة 0.34% إلى نحو 4666 دولار للأونصة.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4773 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6137 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7160 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8182 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 57280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81820 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 254460 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 409100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.34% إلى نحو 4666 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

