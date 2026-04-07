أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتب : ميريت نادي

10:32 ص 07/04/2026

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-4-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 16 و22 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 و16 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 و16 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 14 و18 جنيهًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

