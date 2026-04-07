إعلان

نجاح بئر جديدة بخليج السويس تضيف 2500 برميل يوميًا للإنتاج

كتب : أحمد الخطيب

11:00 ص 07/04/2026

كشف بترولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت شركة بترول خليج السويس "جابكو" من تحقيق كشف بترولي جديد بعد نجاح حفر البئر الاستكشافية (جنوب الوصل BB) بمنطقة جنوب الوصل في خليج السويس، وذلك في إطار الشراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "دراجون أويل" الإماراتية.

إنتاج 2500 برميل يوميًا من البئر الجديدة مع ربط فوري على التسهيلات

أسفرت اختبارات البئر عن تحقيق معدلات إنتاج تقارب 2500 برميل زيت يوميًا، إلى جانب نحو 3 ملايين قدم مكعب من الغاز، حيث تم ربط البئر فورًا على تسهيلات الإنتاج القائمة، بما ساهم في دعم ورفع القدرة الإنتاجية للشركة.

وأوضحت "جابكو" أن هذا الاكتشاف الواعد أسهم في رفع إجمالي إنتاجها إلى نحو 67 ألف برميل زيت يوميًا، مسجلًا أعلى مستوى إنتاجي للشركة منذ فترة.

ويعكس هذا النجاح الإمكانات الكبيرة لحقول خليج السويس وقدرتها على استعادة معدلات الإنتاج المرتفعة، مدعومة بتطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية في أعمال البحث والاستكشاف، وعلى رأسها تقنية المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد باستخدام بطاريات التسجيل المصطفة على قاع الخليج (OBN)، والتي ساعدت في كشف تراكيب جيولوجية جديدة وفتح آفاق واعدة لزيادة الاحتياطيات والإنتاج.

أحدث-copy

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

كشف بترولي بئر بترولي جديد جابكو وزارة البترول الهيئة العامة للبترول

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
"طلعت مش بنتهم".. مفاجأة جديدة في واقعة تعذيب وقتل طفلة ميت شهالة بالمنوفية
الطقس السيئ .. "التعليم" ترد على شائعات تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس