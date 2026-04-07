سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في الأسواق.. ارتفاع جديد

كتب : أحمد الخطيب

11:00 ص 07/04/2026

أسعار الحديد والأسمنت

ارتفعت أسعار حديد عز والاستثماري والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-4-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37128.57 جنيه، بزيادة 28.39 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39129.6 جنيه، بزيادة 99.5 جنيه.

حديد المصريين: 37500 جنيه.

حديد بشاي: 37950 جنيهًا.

حديد المراكبي: 37500 جنيه.

حديد الجيوشي: 34750 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4173.07 جنيه، بزيادة 120.68 جنيه.

