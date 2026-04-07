انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.26% عند مستوى 47051 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.10%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.79% عند مستوى 47651 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم سماد مصر (ايجيفرت) الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم القاهرة للخدمات التعليمية.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم بنك التعمير والإسكان الأسهم الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم اكتوبر فارما.