انخفاض أسعار الفول والعدس واللحوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

كتب : ميريت نادي

11:41 ص 07/04/2026

انخفضت أسعار الفول، والدقيق، والزيت، والعدس، واللحوم، والجبن الأبيض، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-4-2026، بينما ارتفعت أسعار الجبن الرومي، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.53 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 60.01 جنيه، بتراجع 2.67 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.51 جنيه، بتراجع 1.56 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 91.6 جنيه، بتراجع 3.15 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34 جنيهًا، بتراجع 92 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.07 جنيه، بتراجع 76 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 66.99 جنيه، بتراجع 1.23 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.45 جنيه، بتراجع 54 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 108.67 جنيه، بتراجع 2.45 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 414.53 جنيه، بتراجع 5.01 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 106.87 جنيه، بزيادة 19 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.16 جنيه، بتراجع 24 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.87 جنيه، بزيادة 21 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 144.89 جنيه، بتراجع 1.33 قرشًا.

كيلو الجبن الرومي: 284.61 جنيه، بزيادة 4.06 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.52 جنيه، بتراجع 1.34 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 102.2 جنيه، بزيادة 34 قرشًا.

