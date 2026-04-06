اورنچ تفتح باب التقديم لمسابقة "OSVP 2026" لدعم الشركات الناشئة

كتب : آية محمد

09:09 م 06/04/2026 تعديل في 10:21 م

أطلقت اورنچ مصر النسخة الجديدة لعام 2026 من مسابقة "اورنچ للمشروعات الاجتماعية" (OSVP) في أفريقيا والشرق الأوسط.

وبحسب بيان الشركة اليوم، تعد هذه المسابقة من المبادرات الداعمة للابتكار منذ عام 2011، حيث تهدف إلى اكتشاف وتمكين الشركات الناشئة التي تستخدم التكنولوجيا لتقديم حلول ذكية تخدم المجتمع وتضمن استدامة أثره.

ومن خلال هذه المنصة، يحصل رواد الأعمال على فرص حقيقية للتمويل والتوسع إقليميا، مما يساعد الشركات الناشئة على تسريع نموها وتعظيم قيمتها المجتمعية.

ودعت اورنچ مصر كافة الشركات الناشئة والمبتكرين في مصر للتقدم للمسابقة قبل موعد أقصاه 10 مايو 2026 عبر الموقع الإلكتروني: اضغط هنا

تفاصيل مسابقة "OSVP 2026"

وتنقسم المسابقة إلى مرحلتين؛ الأولى محلية يتم فيها اختيار 3 شركات مصرية فائزة، تحصل على جوائز قيمة، كما تحظى بفرصة للتأهل إلى المرحلة الدولية، وفي المرحلة الثانية، تتنافس الشركات المتأهلة مع مبتكرين من 17 دولة تمثل الأسواق التي تعمل بها اورنچ في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يفتح باب العالمية أمام المشاركين.

وتستهدف المسابقة الشركات الناشئة التي لا يتجاوز عمرها 5 سنوات، ورواد الأعمال فوق سن 21 عاما، والمبتكرين في مجالات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والحلول الرقمية، كما تخصص المسابقة دعما استثنائيا للمشروعات التي تقودها السيدات، حرصا من الشركة على تعزيز التكافؤ في فرص الابتكار.

وتمنح المسابقة جوائز مالية على المستويين الدولي والمحلي، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 25 ألف يورو، والثاني على 15 ألف يورو، والثالث على 10 آلاف يورو، بالإضافة إلى جائزة دولية مخصصة للمشروعات التي تقودها السيدات بقيمة 20 ألف يورو، بما يعكس التزام المسابقة بدعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد الرقمي.

وتخضع المشروعات لمعايير تقييم تركز على مدى ملاءمة الفكرة لاحتياجات أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، واستخدامها لحلول تكنولوجية مبتكرة وقابلة للتطبيق، كما يشترط وجود نموذج أولي للمشروع، بما يضمن دعم الأفكار الجادة التي تملك فرصة حقيقية للنمو والاستمرار.

أحدث الموضوعات

مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
ليلة حزن في جهينة.. قصة وفاة شاب وأمه وطفله بحادث صحراوي سوهاج (فيديو
طقس الساعات المقبلة.. أمطار تصل القاهرة ورعدية على الوجه البحري
إيران ترد على تصريحات ترامب: غير لائقة ولن تعوضه عن الفضيحة
قرار حاسم من "التعليم" بشأن شهادات الدبلومة الأمريكية بالمدارس الدولية
طقس الساعات المقبلة.. أمطار تصل القاهرة ورعدية على الوجه البحري
قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق