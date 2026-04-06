وزير البترول الأسبق: انخفاض إنتاج حقل ظهر ظاهرة طبيعية.. و"وفاته" مجرد شائعة

كتب : داليا الظنيني

09:08 م 06/04/2026

الدكتور أسامة كمال وزير البترول السابق

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن الحديث عن تراجع إنتاج حقل "ظهر" هو جزء من الظواهر الطبيعية التي تمر بها الحقول مع مرور الوقت، نافيًا الشائعات التي تتحدث عن "وفاة" الحقل.

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" أن انخفاض إنتاجية الآبار أمر معتاد عالميًا، حيث تتراجع الإنتاجية بمعدل يتراوح بين 10% و15% سنويًا، وقد تصل إلى 50% أو 60% بعد 7 إلى 8 سنوات من التشغيل.

وأشار إلى أن تعويض هذا التراجع يتم من خلال استخدام تقنيات حديثة لرفع ضغط الآبار مثل الحقن بالغاز أو المياه أو البخار، بالإضافة إلى حفر آبار جديدة، مؤكدًا أن شركة "إيني" تستعد لحفر 4 آبار جديدة لدعم الإنتاج.

وفيما يتعلق بتعاقدات مصر لشراء البترول، أوضح كمال أن معظمها مرن ويُجدد كل 3 أشهر حسب أفضل الأسعار، باستثناء الاتفاقات السنوية مع العراق والكويت، مشيرًا إلى أن زيادة سعر البترول دولارًا واحدًا تكلف الموازنة نحو 4 مليارات جنيه سنويًا.

وأكد أسامة كمال أن مصر تمتلك ثروات بترولية وغازية كبيرة في شرق المتوسط والصحراء الغربية، لكن التحدي يكمن في القدرات التكنولوجية، لافتًا إلى أن مصر لم تستكشف سوى أقل من 15% من إجمالي مساحاتها، وأن سداد مستحقات الشركاء الأجانب يُعد العامل الأهم لتحفيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج.

فيديو قد يعجبك



"غياب كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا بالدوري المصري
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
بمناسبة شم النسيم.. الاثنين القادم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة
دفاع شاكر محظور ومدير أعماله يطالب ببراءتهما في قضية السلاح والمخدرات:
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق