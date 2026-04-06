أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن الحديث عن تراجع إنتاج حقل "ظهر" هو جزء من الظواهر الطبيعية التي تمر بها الحقول مع مرور الوقت، نافيًا الشائعات التي تتحدث عن "وفاة" الحقل.

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" أن انخفاض إنتاجية الآبار أمر معتاد عالميًا، حيث تتراجع الإنتاجية بمعدل يتراوح بين 10% و15% سنويًا، وقد تصل إلى 50% أو 60% بعد 7 إلى 8 سنوات من التشغيل.

وأشار إلى أن تعويض هذا التراجع يتم من خلال استخدام تقنيات حديثة لرفع ضغط الآبار مثل الحقن بالغاز أو المياه أو البخار، بالإضافة إلى حفر آبار جديدة، مؤكدًا أن شركة "إيني" تستعد لحفر 4 آبار جديدة لدعم الإنتاج.

وفيما يتعلق بتعاقدات مصر لشراء البترول، أوضح كمال أن معظمها مرن ويُجدد كل 3 أشهر حسب أفضل الأسعار، باستثناء الاتفاقات السنوية مع العراق والكويت، مشيرًا إلى أن زيادة سعر البترول دولارًا واحدًا تكلف الموازنة نحو 4 مليارات جنيه سنويًا.

وأكد أسامة كمال أن مصر تمتلك ثروات بترولية وغازية كبيرة في شرق المتوسط والصحراء الغربية، لكن التحدي يكمن في القدرات التكنولوجية، لافتًا إلى أن مصر لم تستكشف سوى أقل من 15% من إجمالي مساحاتها، وأن سداد مستحقات الشركاء الأجانب يُعد العامل الأهم لتحفيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج.