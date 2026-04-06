ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.79% عند مستوى 47651 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.45%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 439.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 264.9 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 174.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.89% عند مستوى 47276 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 20%، ليغلق على سعر 351.39 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 292.83 جنيه.

وصعد سهم سماد مصر (إيجيفرت) بنسبة 20%، ليغلق على سعر 208.1 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 173.42 جنيه.

وارتفع سهم المالية و الصناعية المصرية بنسبة 12.22%، ليغلق على سعر 230.05 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 205 جنيهًا.

وزاد سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 11.76%، ليغلق على سعر 17.3 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 15.48 جنيه.

وصعد سهم مطاحن مصر الوسطي بنسبة 8.63%، ليغلق على سعر 91.42 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 84.16 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم ماكرو جروب للمستحضرات الطبية ماكرو كابيتال بنسبة 9.16%، ليغلق على سعر 1.19 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.31 جنيه.

وتراجع سهم كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى بنسبة 5.63%، ليغلق على سعر 28 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 30 قرشًا.

وهبط سهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى بنسبة 5.61%، ليغلق على سعر 4.71 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 4.99 جنيه.

وانخفض سهم مصر للزيوت و الصابون بنسبة 4.93%، ليغلق على سعر 167.31 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 175.98 جنيه.

وتراجع سهم الالومنيوم العربية بنسبة 4.60%، ليغلق على سعر 20.54 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 21.53 جنيه.