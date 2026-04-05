قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن زيادة المعاشات السنوية تستحق الصرف في الأول من يوليو من كل عام وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي سابق، أنها تعكف حاليًا على الإنتهاء من الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة لهذا العام.

وأشارت الهيئة، إلى أنه سيتم الإعلان رسميًا عن نسبة الزيادة فور الانتهاء من هذه الدراسات في اقرب وقت ممكن.

ونصت المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية، أن المعاشات المُستحقة تزداد في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على 15%، فضلًا عن أن قيمة الزيادة في المعاش لا تزيد على نسبة الزيادة السنوية منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام.

ومع تطبيق الزيادات الجديدة في أول شهر يوليو المقبل، سيكون هناك فئات ستستفيد من زيادتين خلال عام، وهم كلا من انتهت خدمتهم في 1 يناير الماضي أو بعد ذلك حتى يوليو المقبل، حيث سيجمع المستفيدون بين الزيادة المترتبة على ارتفاع أجر الاشتراك التأميني والزيادة السنوية في قيمة المعاش.

وارتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما ارتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، بدءا من يناير الماضي، بحسب جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ماذا يعني رفع الحد التأميني؟

والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، هو أقل مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة أو الهيئة على الموظف، أما الحد الأقصى فهو أعلى مبلغ يمكن أن تؤمن به الشركة.

ويترتب على رفع الحد الأدنى للتأمين على الموظف، زيادة قيمة المعاش الخاص بالموظف بعد إنتهاء مدة خدمته.

إقرأ أيضاً:

