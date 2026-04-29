بعد طلب الإدارة منهم مهلة لتنفيذ مطالبهم، قرّر العمال المعتصمون بشركة أمون للأدوية تعليق إضرابهم عن العمل لمدة شهر اعتبارًا من غد الخميس، بعد مفاوضات تمت ظهر اليوم، تم تقييد بنودها بمحضر رسمي تابع لوزارة العمل، حسب مصدر من الشركة تحدث لـ"مصراوي".

تفاصيل المفاوضات بين الشركة والعمال

وشهد المفاوضات ممثلون عن العمال المعتصمين بحضور 3 ممثلين عن وزارة العمل إضافة إلى رئيس مكتب العمل بمدينة العبور وممثلين عن الشركة ليس من بينهم الرئيس التنفيذي لـ"أمون للأدوية" محمد حشمت.

وأسفر اجتماع المفاوضات اليوم الذي امتد لـ5 ساعات متواصلة عن عودة العمل وتشغيل الورديات ابتداء من الغد، بعد اعتصام نحو 3 آلاف عامل مصحوب بإضراب عن العمل ابتدأ منذ الخميس الماضي.

وطالب العمال منذ اليوم الأول برحيل الرئيس التنفيذي لـ"أمون للأدوية" محمد حشمت، وزيادة الأجور 30%، وإلغاء عقود الوساطة مع شركة IPS للتوظيف، ودمج العاملين بالشركة بعقود مباشرة مفتوحة.

كما دعا المعتصمون إلى تغيير الإدارة الحالية، وزيادة سنوية دورية لا تقل عن 20%، ورفع بدل الورديات الذي لا يتعدى 35 جنيهًا، واحتساب الأرباح السنوية وفق آخر راتب فعلي، بدل الاعتماد على تقديرات 2016 وصرفها دون تأخير، وربط الحوافز الإنتاجية بحجم الإنتاج الفعلي.

وعن رأي العمال المعتصمين في قرار اليوم، قال عامل تحدث لـ"مصراوي" إنه يرى أن انتزاع تلك الحقوق من الإدارة الحالية للشركة تعد خطوة إيجابية لتنفيذ باقي مطالبهم التي يدعون إليها، مشيرًا إلى أن مدة شهر ليست بالبعيدة، لا سيما وأن التفاوض تمّ بمحضر رسمي بحضور ممثلين عن جميع الأطراف.

إلا أن القلق ينتاب بعض العمال، إذ يقول أحد المعتصمين لـ"مصراوي" إنه يخشى أن تعوّل الإدارة الحالية للشركة على بُعد مدة الشهر لترجع إلى المماطلة في تنفيذ مطالب العمال وعلى رأسها رحيل الرئيس التنفيذي لـ"أمون للأدوية" محمد حشمت.

ما حدث في مجرى الأحداث؟

بالأمس، في حوالي 11 مساء، وصلت رسالة موحدة لجميع العمال نصها كالآتي:

«الزملاء الأفاضل بالإدارة الصناعية، نظرًا للوضع الحالي تم اتخاذ قرار بإغلاق المصنع لمدة يومين -يومي الأربعاء والخميس 29 و30 أبريل - لأعمال الصيانة".

"وبناء عليه لن يتم توفير وسيلة مواصلات في هذين اليومين، ونطلب منكم عدم الحضور إلى مقر الشركة على أن تكون تلك الإجازة مدفوعة الأجر. وعلى باقي إدارات الشركة العمل بصورة طبيعية".

وعلّق أحد المعتصمين على الرسالة السالفة لـ"مصراوي"، بأن الإدارة أرادت إبعاد العمال عن محيط الشركة خلال يومي الأربعاء والخميس، لإيهام إدارة الشركة الإماراتية المالكة لـ"أمون" -التي وصلت القاهرة مؤخرًا- بانتهاء الإضراب وانقضاء الاعتصام.

ورغم عدم توفير وسائل مواصلات لانتقال العمال للشركة، إلا أن صباح اليوم شهد تجمعًا كبيرًا للعمال أمام أبواب "أمون للأدوية"، مع وجود عناصر أمن مركزي وأفراد شرطة مدنية، ونجح العمال الدخول من أبواب الشركة دون اعتراض.

وفي صباح اليوم الأربعاء حوالي الساعة 10، حضر رئيس مكتب العمل بمدينة العبور، لدعوة المعتصمين لإنهاء إضرابهم عن العمل وإيفاد عدد منهم للتفاوض مع إدارة الشركة.

وكان رئيس مكتب عمل مدينة العبور، قد حضر أمس الثلاثاء 28 أبريل، بصحبة سيدة ادّعى أنها ممثلة عن وزارة العمل، وطلب من المعتصمين إيفاد أشخاص ممثلين عنهم للتفاوض مع الإدارة، وقوبل طلبه بالرفض، إذ أصر العمال على رحيل الرئيس التنفيذي للشركة محمد حشمت عن منصبه لقبول التفاوض.

ويذكر أن في 2021، استحوذت شركة أبوظبي القابضة (ADQ) على "أمون للأدوية" بصفقة قدرها 740 مليون دولار، وأطلقت "القابضة" شركة "أرسيرا لعلوم الحياة"، وأصبحت الأخيرة المالكة لـ"أمون للأدوية".