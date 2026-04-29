إعلان

النفط يتخطى 119.50 دولارا لأول مرة منذ 2022

كتب : أحمد الخطيب

09:58 م 29/04/2026

أسعار النفط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قفزت أسعار النفط العالمية بشكل حاد خلال تعاملات اليوم، متجاوزة مستوى 119.50 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، قبل أن تقلص مكاسبها جزئيًا لتستقر قرب 117.9 دولارًا وفق أحدث بيانات بلومبرج، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتعثر مسار التهدئة.

وجاءت هذه القفزة القوية عقب تقارير أشارت إلى رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقترحًا إيرانيًا لإنهاء أزمة مضيق هرمز، ما أعاد المخاوف بشأن استمرار تعطل أحد أهم شرايين إمدادات الطاقة العالمية، والذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط.

وتزامن ذلك مع تصاعد حدة الضغوط على الإمدادات، في ظل القيود المفروضة على الصادرات الإيرانية، إلى جانب استمرار التوترات العسكرية في المنطقة، وهو ما دفع الأسواق لتسعير مخاطر نقص المعروض بشكل أكبر، خاصة مع تراجع المخزونات في بعض الأسواق الرئيسية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

البطيخ المصري آمن.. متحدث "الزراعة" يكشف كواليس الرقابة ومنع التعديل الوراثي
أخبار مصر

مصراوى TV

رياضة عربية وعالمية

أخبار

أخبار المحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

