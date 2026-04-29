النفط يتخطى 119.50 دولارا لأول مرة منذ 2022

قفزت أسعار النفط العالمية بشكل حاد خلال تعاملات اليوم، متجاوزة مستوى 119.50 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022، قبل أن تقلص مكاسبها جزئيًا لتستقر قرب 117.9 دولارًا وفق أحدث بيانات بلومبرج، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتعثر مسار التهدئة.

وجاءت هذه القفزة القوية عقب تقارير أشارت إلى رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقترحًا إيرانيًا لإنهاء أزمة مضيق هرمز، ما أعاد المخاوف بشأن استمرار تعطل أحد أهم شرايين إمدادات الطاقة العالمية، والذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط.

وتزامن ذلك مع تصاعد حدة الضغوط على الإمدادات، في ظل القيود المفروضة على الصادرات الإيرانية، إلى جانب استمرار التوترات العسكرية في المنطقة، وهو ما دفع الأسواق لتسعير مخاطر نقص المعروض بشكل أكبر، خاصة مع تراجع المخزونات في بعض الأسواق الرئيسية.