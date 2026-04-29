أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور.. انخفاض البلطي

كتب : آية محمد

11:12 ص 29/04/2026

أسعار الأسماك

انخفضت أسعار السمك البلطي، والكابوريا، والبربون، والبوري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 29-4-2026، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك الطازجة

سجل سعر كيلو البلطي بين 79 و83 جنيهًا، بتراجع جنيهين، بينما تراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 80 و150 جنيهًا.

أما كيلو السبيط والكاليماري تراوح بين 250 و450 جنيهًا، وسجل كيلو الكابوريا بين 50 و180 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات، فيما تراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 200 و400 جنيه.

سجل سعر كيلو قشر بياض بين 180 جنيهًا و300 جنيه، وبلغ سعر كيلو سمك موسى بين 250 و450 جنيهًا، بينما تراوح كيلو البربون بين 250 جنيهًا و300 جنيه، بتراجع 10 جنيهات، وسجل كيلو البوري بين 100 جنيه و160 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو السردين بين 70 و150 جنيهًا.

أسعار أسماك أخرى

تراوح سعر كيلو الوقار بين 150 و350 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو موزة بين 80 و180 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الدنيس بين 275 و475 جنيهًا.

الأسماك المجمدة

تراوح سعر كيلو البربون المجمد بين 30 و60 جنيهًا، وسجل كيلو الجمبري المجمد بين 175 و525 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الماكريل المجمد بين 150 و250 جنيهًا.

