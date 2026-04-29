ضبط أطنان مبيدات مجهولة المصدر قبل وصولها للمزارعين.. تفاصيل

كتب : محمد أبو بكر

11:45 ص 29/04/2026

ضبط مبيدات مغشوشة خلال حملة رقابية - ارشيفيه

أعلن جهاز حماية المستهلك، عن ضبط مخزن غير مرخص بمحافظة الجيزة يُستخدم في تصنيع وتداول مبيدات زراعية من مواد مجهولة المصدر، مع انتحال أسماء علامات تجارية شهيرة، وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وجاءت الحملة الرقابية التي نفذتها الإدارة العامة لضبط الأسواق بالمقر الرئيسي للجهاز، استهدافًا لمركز البدرشين، حيث أسفرت عن ضبط نحو 10 أطنان من المبيدات الزراعية غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب كميات كبيرة من مستلزمات التصنيع والتعبئة، شملت 6,320 عبوة فارغة، و17 ألف ملصق يحمل أسماء علامات تجارية، وخزانات وماكينات خلط وتغليف وميزان إلكتروني.

وأوضحت التحريات، أن المنشأة غير المرخصة بمنطقة العزيزية كانت تمارس نشاط تصنيع وتداول المبيدات باستخدام خامات مجهولة، مع طرحها في الأسواق دون سند قانوني أو تفويض من أصحاب العلامات التجارية، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة، بما يمثل تهديدًا مباشرًا للثروة الزراعية وجودة الإنتاج.

وأكد الجهاز أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جانبه، شدد إبراهيم السجيني، على أن هذه الضبطية تعكس تحركات الدولة الحاسمة لمواجهة الغش التجاري، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات غير قانونية تمس سلامة الإنتاج الزراعي أو حقوق المواطنين.

وأضاف أن تصنيع أو تداول المبيدات المغشوشة يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي واستقرار الأسواق، ويؤثر سلبًا على المزارعين والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات.

وأكد أن الدولة ماضية في فرض الانضباط الكامل داخل الأسواق، وأن أي تجاوزات تمس صحة المواطنين أو سلامة الغذاء ستُواجه بإجراءات قانونية رادعة، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان عدم تكرار هذه الممارسات وتعزيز المنافسة العادلة.

حماية المستهلك مبيدات مغشوشة الأمن الغذائي

استعلم عن مخالفات سيارتك في دقائق.. وخدمة تظلم مجانية بالكامل
حوادث وقضايا

استعلم عن مخالفات سيارتك في دقائق.. وخدمة تظلم مجانية بالكامل

صاحب مزرعة دواجن يكشف حقيقة الهرمونات وسر نمو الفراخ السريع: "الجينات هي
أخبار المحافظات

صاحب مزرعة دواجن يكشف حقيقة الهرمونات وسر نمو الفراخ السريع: "الجينات هي
ما علاقة الشاي والمكسرات بحصى الكلى؟.. خبراء يوضحون
نصائح طبية

ما علاقة الشاي والمكسرات بحصى الكلى؟.. خبراء يوضحون
4 قاطرات و3 لنشات جديدة.. خطة متكاملة لتطوير مواني البحر الأحمر
أخبار مصر

4 قاطرات و3 لنشات جديدة.. خطة متكاملة لتطوير مواني البحر الأحمر
البحرين: حان الوقت لإيجاد حلول لاستعادة السلام بعد حرب إيران
شئون عربية و دولية

البحرين: حان الوقت لإيجاد حلول لاستعادة السلام بعد حرب إيران

موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
الدولار يقفز إلى 53 جنيها
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"