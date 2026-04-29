أعلن جهاز حماية المستهلك، عن ضبط مخزن غير مرخص بمحافظة الجيزة يُستخدم في تصنيع وتداول مبيدات زراعية من مواد مجهولة المصدر، مع انتحال أسماء علامات تجارية شهيرة، وذلك في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وجاءت الحملة الرقابية التي نفذتها الإدارة العامة لضبط الأسواق بالمقر الرئيسي للجهاز، استهدافًا لمركز البدرشين، حيث أسفرت عن ضبط نحو 10 أطنان من المبيدات الزراعية غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب كميات كبيرة من مستلزمات التصنيع والتعبئة، شملت 6,320 عبوة فارغة، و17 ألف ملصق يحمل أسماء علامات تجارية، وخزانات وماكينات خلط وتغليف وميزان إلكتروني.

وأوضحت التحريات، أن المنشأة غير المرخصة بمنطقة العزيزية كانت تمارس نشاط تصنيع وتداول المبيدات باستخدام خامات مجهولة، مع طرحها في الأسواق دون سند قانوني أو تفويض من أصحاب العلامات التجارية، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة، بما يمثل تهديدًا مباشرًا للثروة الزراعية وجودة الإنتاج.

وأكد الجهاز أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جانبه، شدد إبراهيم السجيني، على أن هذه الضبطية تعكس تحركات الدولة الحاسمة لمواجهة الغش التجاري، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات غير قانونية تمس سلامة الإنتاج الزراعي أو حقوق المواطنين.

وأضاف أن تصنيع أو تداول المبيدات المغشوشة يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي واستقرار الأسواق، ويؤثر سلبًا على المزارعين والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات.

وأكد أن الدولة ماضية في فرض الانضباط الكامل داخل الأسواق، وأن أي تجاوزات تمس صحة المواطنين أو سلامة الغذاء ستُواجه بإجراءات قانونية رادعة، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان عدم تكرار هذه الممارسات وتعزيز المنافسة العادلة.