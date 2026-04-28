"إيجوث" تتقدم رسمياً للقيد في البورصة برأسمال 3 مليارات جنيه.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها رسمياً طلب قيد أسهم " الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)" بجدول قيد الأوراق المالية (السوق الرئيسية)، في خطوة تستهدف تعزيز وتيرة الطروحات الجديدة وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة في القطاعات الحيوية.

تفاصيل قيد إيجوث

وأوضحت الشركة في بيان منشور على البورصة اليوم، أن المستندات المقدمة من الشركة تعد قيد الفحص والاستيفاء حالياً، تمهيداً لعرضها على لجنة القيد للبت فيها، ووفقاً لطلب القيد، يبلغ إجمالي رأس المال المصدر للشركة 3 مليار جنيه مصري، موزعة على 30 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 100 جنيه للسهم الواحد.

وأشار البيان إلى أنه سيتم نشر إعلان طلب القيد لمدة 5 أيام عمل اعتباراً من تاريخه، وذلك التزاماً بأحكام المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية وإجراءاتها التنفيذية.

الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"

وفي سياق متصل بملف الشركات الحكومية الكبرى، تبرز الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) كواحدة من أهم الكيانات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام (الشركة القابضة للسياحة والفنادق).

وتمتلك "إيجوث"، التي تأسست عام 1976، محفظة استثمارية فريدة تضم 14 فندقاً تجمع بين الطابع التاريخي والمعاصر في أبرز المقاصد السياحية المصرية (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الأقصر، وأسوان)، بطاقة فندقية تصل إلى 3760 غرفة.

تتضمن الأنشطة الرئيسية للشركة تنمية المناطق السياحية، وإقامة واستغلال وإدارة وشراء وبيع العقارات والمنشآت السياحية والفندقية، وإنشاء وإدارة المؤسسات ومراكز التدريب على الأعمال الفندقية، وتنظيم الرحلات الداخلية والخارجية.