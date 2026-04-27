ارتفعت أسعار الأرز، والفول، والزيت، والعدس، والجبن الأبيض، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 27-4-2026، بينما انخفضت أسعار السكر، واللحوم، والدواجن، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.9 جنيه، بزيادة 29 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 63.59 جنيه، بزيادة 46 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.95 جنيه، بتراجع 3.36 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 99.99 جنيه، بزيادة 59 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 33.73 جنيه، بتراجع 4.02 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.03 جنيه، بتراجع 51 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 69.65 جنيه، بزيادة 1.62 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.56 جنيه، بزيادة 19 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 117.85 جنيه، بزيادة 1.21 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 439.1 جنيه، بتراجع 1.89 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 110.04 جنيه، بتراجع 1.81 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.96 جنيه، بزيادة 1.05 جنيه.

كيلو الفول السائب: 55.38 جنيه، بزيادة 1.18 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 142.93 جنيه، بزيادة 8.15 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 280.85 جنيه، بتراجع 4.77 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 33.87 جنيه، بزيادة 1.47 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 107.51 جنيه، بتراجع 9.3 جنيه.